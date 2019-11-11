Для табачного рынка предложили создать единый регулятор Ростабак

Единый регулятор для табачного рынка может появиться в России. Ведомство предложили назвать Ростабак. По мнению авторов инициативы, с его помощью проблемы отрасли будут решаться эффективнее.

Письмо с описанием предложения уже направлено «Трезвой Россией» на имя первого вице-президента Антона Силуанова. Об этом сообщила газета «Известия».

Сейчас рынок табачной продукции контролируют несколько федеральных органов власти. В их число входят Минсельхоз, Минфин, Минздрав, Роспотребнадзор и другие ведомства. Эксперты отмечают, что система достаточно сложная, а единого центра принятия решения у нее нет. Соответственно, и результативность ее работы снижается.

Руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил создать отдельную Федеральную службу по регулированию табачного рынка. Ее сокращенное название — Ростабак. Инициативу формировали порядка 150 специалистов, среди которых — юристы, социологи, представители медицинского сообщества, члены Общественных палат, родительских комитетов и действующие государственные советники.

В организации считают, что благодаря новой службе подход к контролю над производством, оборотом и потреблением табачной продукции в России качественно изменится. Кроме того, появится прозрачная и сбалансированная система регулирования.

Займется единое ведомство, по задумке «Трезвой России», совершенствованием антитабачного законодательства. Оно сможет контролировать качество сырья, следить за производством, конечной продукцией, сбором акцизов и их размерами.

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Альтернативные формы потребления табака, полагают в организации, тоже должны быть в ведении регулятора. В его ведение таким образом попадают электронные сигареты, вейпы, системы нагревания и так далее.

Ростабак будет решать и вопросы, касающиеся преференций для российских товаров на территории страны.

Реализация предложений «Трезвой России», полагают в организации, создаст дополнительные рабочие места, разовьет национальную отрасль, повысит экономику регионов, а качество табачной продукции станет лучше.