Сигареты могут подорожать на четверть
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут вырасти почти на четверть из-за повышения акцизов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве РФ.
Согласно исследованию, сигареты могут подорожать благодаря дополнительным затратам производителей на маркировку продукции, а также повышению акцизов.
С 1 марта прошлого года маркировка стала обязательной для снижения доли контрафактного товара на рынке — производители теперь печатают на каждой пачке цифровой код Data Matrix. Из-за необходимого нового оборудования увеличились и издержки производства. Сами акцизы были традиционно увеличены с началом этого года на четыре процента.
При этом поставщики табачных изделий точно не говорят, насколько вырастут цены. Сегодня средняя стоимость сигаретной пачки в России составляет 115 рублей.