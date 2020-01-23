Сигареты могут подорожать на четверть

Согласно исследованию, сигареты могут подорожать благодаря дополнительным затратам производителей на маркировку продукции, а также повышению акцизов.

С 1 марта прошлого года маркировка стала обязательной для снижения доли контрафактного товара на рынке — производители теперь печатают на каждой пачке цифровой код Data Matrix. Из-за необходимого нового оборудования увеличились и издержки производства. Сами акцизы были традиционно увеличены с началом этого года на четыре процента.

При этом поставщики табачных изделий точно не говорят, насколько вырастут цены. Сегодня средняя стоимость сигаретной пачки в России составляет 115 рублей.