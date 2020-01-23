    23 января 2020, 04:14

    Сигареты могут подорожать на четверть

    Александра Каширина

    Цены на табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут вырасти почти на четверть из-за повышения акцизов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на прогноз Аналитического центра при правительстве РФ.
    Сигареты могут подорожать на четверть

    Согласно исследованию, сигареты могут подорожать благодаря дополнительным затратам производителей на маркировку продукции, а также повышению акцизов.

    С 1 марта прошлого года маркировка стала обязательной для снижения доли контрафактного товара на рынке — производители теперь печатают на каждой пачке цифровой код Data Matrix. Из-за необходимого нового оборудования увеличились и издержки производства. Сами акцизы были традиционно увеличены с началом этого года на четыре процента.

    При этом поставщики табачных изделий точно не говорят, насколько вырастут цены. Сегодня средняя стоимость сигаретной пачки в России составляет 115 рублей.