Сиднев и Барщевский тепло отозвались об умершем игроке ЧКГ Смирнове
Магистр «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев рассказал «Газете.ru», каким человеком был многолетний игрок ЧГК Михаил Смирнов, который сегодня умер в возрасте 64 лет.
По словам Сиднева, Смирнов был очень хорошим и добрым человеком, который пользовался большим уважением в клубе «Что? Где? Когда?».
«И, кстати, первый капитан команды „Бессмертных“ — это звание, которое присваивал Ворошилов (создатель и ведущий ЧГК — прим. ред.), когда был еще живым», — напомнил собеседник издания.
В свою очередь другой участник телеигры, заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский назвал Смирнова очень интересным, мягким и интеллигентным человеком, с которым было приятно общаться.
«Его можно было охарактеризовать как концентрированного интеллигента», — заметил Барщевский.