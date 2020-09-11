Сиднев и Барщевский тепло отозвались об умершем игроке ЧКГ Смирнове

По словам Сиднева, Смирнов был очень хорошим и добрым человеком, который пользовался большим уважением в клубе «Что? Где? Когда?».

«И, кстати, первый капитан команды „Бессмертных“ — это звание, которое присваивал Ворошилов (создатель и ведущий ЧГК — прим. ред.), когда был еще живым», — напомнил собеседник издания.

В свою очередь другой участник телеигры, заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский назвал Смирнова очень интересным, мягким и интеллигентным человеком, с которым было приятно общаться.

«Его можно было охарактеризовать как концентрированного интеллигента», — заметил Барщевский.