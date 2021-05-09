«Сидели, как дурочки, ждали». Ветерана из Москвы оставили без подарка в День Победы

Ветерану из Москвы Павле Тихомировой 16 июня исполнится 100 лет, она участница Великой Отечественной войны. Но в 2021 году ее не поздравили с Днем Победы и не принесли подарок, рассказала она «360».

Участница войны сидела дома в Бутове с сыном и ждала поздравления с 9 Мая.

«Пообещали прийти поздравить, мы сидели, как дурочки, ждали. А потом вечером уже сообщили, что посещение сорвалось, ничего не будет», — отметила она.

Что встреча не состоится, ей сообщили работники соцслужбы.

Прошлые годы тоже не отличались пышными поздравлениями.

«Да ну что вы, какие песни? Да если зайдут, три-пять гвоздичек принесут, поздравят, и все», — призналась Тихомирова.

Когда приходили поздравлять ее с 75-летием Победы, вручили медаль и подарок — настольные часы, которые не работают, «ничего с ними не сделаешь».

Источник фото: телеканал «360»

Тихомирова много лет была членом комиссии Московского комитета ветеранов войны. Об этом «360» рассказала президент Ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества» Евгения Иванова.

«Позвонила, спрашиваю: „Павла Михайловна, как вас поздравили?“» — рассказала она.

Раньше передавали подарки, пусть недорогие, но хотя бы продуктовые наборы. В этом же году ветерану ничего не досталось.

«Ну что это такое? <…> День Победы. Их осталось тут по пальцам пересчитать, кому 98 [лет], кому-то 99», — отметила Иванова.

Это просто ЧП, тем более для столицы. Она (Тихомирова — прим. ред.), конечно, держится, но это хамство Евгения Иванова президент Ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о защитниках Отечества».

Президент ассоциации рассказала, что знает еще одного ветерана, которому сейчас 95 лет. Сегодня его поздравили, но несколькими годами ранее про него забыли. «Что у нас вообще творится?» — негодовала Иванова.