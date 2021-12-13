«Сидели, чтобы не поранится». Ученик из гимназии в Серпухове рассказал, как их спасали во время взрыва

Преподаватели учебного заведения при Серпуховском монастыре после взрыва отвели детей в безопасное место и дали таблетки от головы. Об этом рассказал «360» ученик этой гимназии Денис Рябов.

«Я не чувствовал ничего, взрыва никакого, я запах только чувствовал. Мы шли в какое-то место и там сидели, чтобы не поранится, чтобы не было никакой травмы. Успокаивали [учителя], дали таблетки от головы, и все успокоились», — вспомнил мальчик.

Он добавил, что видел только полицию и скорую.

Утром в понедельник молодой человек зашел на территорию Серпуховского женского монастыря и у дверей православной гимназии устроил взрыв. Пострадали 10 человек. О состоянии самого подрывника долго поступала противоречивая информация. В Следственном комитет в итоге объявили о том, что он жив и находится в реанимации.

Следователи открыли уголовное дело о покушении на убийство и и незаконном обороте взрывчатых веществ. Правоохранительные органы выясняют, что молодого человека подтолкнуло на совершение взрыва.