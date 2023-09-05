Эксклюзив 05 сентября 2023, 14:15 «Сидел, играл». Петербуржцы нашли на детской площадке маленького ребенка без родителей «360»: жители Петербурга обнаружили на детской площадке одинокого ребенка Unsplash

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В одном из дворов Санкт-Петербурга прохожие увидели маленького мальчика, который находился на улице без присмотра взрослых. Бабушка ребенка рассказала «360», почему ее внук остался один.

Ребенка нашли на улице Русановской. Маленький мальчик сидел на детской площадке и, вероятно, замерз. Прохожие подумали, что его бросили, после чего сразу же вызвали полицию и скорую помощь. Медики допустили, что мальчик мог находиться на улице всю ночь.

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Бабушка объяснила, что ей нужно было работать неподалеку, а малыш хотел играть. По ее словам, ребенок находился на детской площадке без присмотра около 20 минут.

«Внук хотел играть. <…> Он 20 минут, наверное, сидел играл», — отметила женщина.

Взять внука с собой бабушка не могла. Она подтвердила, что местные жители вызвали скорую и полицию, когда увидели одинокого ребенка. Женщина добавила, что уже пообщалась с правоохранителями и все им объяснила.

«В следующий раз не будет такого», — заверила бабушка.

Похожая история произошла в начале августа в Твери. Родители оставили двухлетнюю девочку без присмотра в доме на улице Склизкова. Ребенок в одном подгузнике гулял по подъезду и стучался в двери соседей.