Сибирской отшельнице Агафье Лыковой привезли запасы на аэролодке

Знаменитой отшельнице Агафье Лыковой, проживающей в Хакасии, привезли необходимые запасы на аэролодке. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Агафья Лыкова живет в отшельничестве в лесах всю свою жизнь. В 30-х годах прошлого века семья староверов Лыковых укрылась там от гонений. Обнаружили семейство только спустя 40 лет. Сейчас из всей семьи осталась только Агафья. Бабушке помогают сотрудники заповедника «Хакасский», на территории которого расположено ее жилище.

«Недавно Агафья позвонила по спутниковой связи, попросила о помощи. Заканчивается сено у коз. К тому же нужны лекарства отцу Георгию, он живет рядом с ней на заимке, взял на себя самую тяжелую работу», — рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий.

Снега тают, образуется наледь, и доставить отшельнице необходимое становится все труднее. Привезти корм для скота, лекарства и продукты удалось на аэролодке благодаря поддержке предпринимателя Олега Дерипаски.

«Пожелали Агафье Карповне здоровья, терпения, смирения. Ей же предстоит выдержать Великий пост. О последних событиях в Украине, кстати, не говорили. Пожилой человек, зачем лишний раз беспокоить? В любом случае одну ее не оставим, будем помогать и дальше», — поделился Непомнящий.