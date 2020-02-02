Сибирское отделение РАН открестилось от обрушившегося кафе в Новосибирске

Кафе «Родня» в новосибирском Академгородке не принадлежит Сибирскому отделению РАН. Об этом заявили в Академии наук. В ночь на 2 февраля в пристройке к кафе обрушилась крыша, погибла девушка. В прокуратуре заявляли, что строение принадлежит СО РАН.

Сибирскому отделению РАН часто продолжают приписывать так называемые непрофильные активы, от которых оно избавилось. Обрушившееся здание кафе СО РАН не принадлежит. Сейчас правообладатель и пользователь строения — Федеральное государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра», или «ЖКХ ННЦ». Об этом рассказал советник председателя СО РАН по общественным связям Андрей Соболевский, сообщило РИА «Новости».

Как заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, обрушению кровли есть объяснение. «Трагедия стала результатом вопиющей безответственности конкретных лиц — жизнь десятков людей подвергли риску, чтобы заработать на проведении нелегальной вечеринки», — написал глава города в Facebook.

Сотрудники Следственного комитета России по региону возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши кафе и гибели девушки. Расследование взяли на особый контроль в столичном главке ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин направил в Новосибирск столичных сотрудников в помощь местным следователям. Уже задержали организатора смертельной вечеринке — 27-летнего местного жителя. Расследование продолжается.