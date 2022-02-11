Сибирские ученые и «Норникель» изучат биоразнообразие Арктической зоны

Сибирское отделение Российской академии наук и «Норникель» объявили о совместном проекте по изучению состояния биоразнообразия на территориях деятельности компании на Кольском полуострове, на севере Красноярского края и в Забайкальском крае.

Директор Института систематики и экологии животных СО РАН, член-корреспондент РАН Виктор Глупов подчеркнул, что подобного уровня экспедиций не проводилось со времен СССР. «Биологическое разнообразие видов — это фундаментальная основа экологии. Чем выше уровень биоразнообразия, тем стабильнее экологическая система. По сути — это своеобразный индекс жизни. Будут проведены базовые исследования на территориях и определение зоны воздействия разведочных, добычных, производственных, транспортно-логических, энергетических объектов. Мне импонирует, что „Норникель“ предложил провести именно фундаментальные исследования, поскольку только так можно понять что происходит и сделать правильные рекомендации. Под этим проектом сейчас собрались настолько разные специалисты, что его можно назвать уникальным для России — после развала Советского Союза таких экспедиций не было», — объяснил академик.

Большая научная экспедиция по биоразнообразию станет продолжение сотрудничества «Норникеля» и Сибирского отделения РАН, в рамках которого в 2020 году стартовала Большая норильская экспедиция (БНЭ). Компания также регулярно проводит мероприятия по выпуску ценных пород рыб и осуществляет поддержку уникальным заповедникам — Таймырскому, Путоранскому, Лапландскому и Пасвик.

«Полевые этапы БНЭ проходили непосредственно в Норильском регионе. Сегодня мы расширяем географию исследования, фокусируемся на изучении биологического разнообразия территории не только Красноярского края, но Мурманской области, Забайкальского края, также участка Северного морского пути. Это беспрецедентные по масштабам исследования, которые, во-первых, внесут весомый вклад в научную деятельность, а во-вторых, лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие», — прокомментировал предстоящую экспедицию вице-президент «Норникеля» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев.

Заведующий лабораторией географии и экологии биоразнообразия Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Николай Лащинский рассказал, что возможность проведения исследований такого уровня в арктической зоне вызывает хороший научный эгоизм. «Мы не только выполняем задачу важную задачу, но и стремимся посмотреть ту самую терра инкогнито, собрать материал, о котором настоящий исследователь постоянно мечтает, побывать там, где не был никто, собрать то, что раньше не удавалось. Поэтому я думаю, что экспедицию ждут интересные открытия, как чисто научные, так и прикладного характера, и особенно в области сочетания с представителями других направлений биологической, экологической науки», — рассказал ученый.

Предстоящей весной учёные Сибирского отделения РАН приступят к натурным исследования наземных и водных систем, изучению состава представителей растительного и животного мира, орнитофауны и гидробионтов.

Результаты исследования станут основной для формирования системы управления и воздействия на биоразнообразие, а также разработки программ его сохранения и мониторинга биоразнообразия. Также по итогам экспедиции будут определены первоочередные мероприятия, необходимые для сохранения биологического разнообразия.