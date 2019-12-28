Сибиряки обнаружили жуков в новогодних елках

Неприятный сюрприз покупатели обнаружили уже дома. После того, как дерево согрелось, с его веток на пол стали падать жуки.

Специалисты местного управления Россельхознадзора организовали проверку на елочных базарах. В ходе операции обнаружены зараженные сосны, которые были завезены из Челябинской области.

По словам экспертов, на Южном Урале и в Башкирии зарегистрированы очаги вредителей леса карантинного значения — в этих местах размножались большой черный еловый усач и сибирский шелкопряд.

Сейчас специалисты выясняют, в какие города также могли попасть зараженные деревья.

Роспотребнадзор ранее дал рекомендации по правильному выбору новогоднего дерева. Если покупать живую елку, то в первую очередь, необходимо обращать внимание на ствол елки — он должен быть толстым, ровным и без трещин. Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета и хорошо держаться на ветках.

Искусственное дерево должно быть изготовлено из «огнеустойчивых материалов или обработано специальными составами, исключающими возгорание». На упаковке елки должна присутствовать информация о пожарной безопасности.