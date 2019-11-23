Сибиряка задержали за расправу над бывшей возлюбленной в лесу

Ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство».

По версии следствия, в ночь на 9 ноября 31-летний мужчина подкараулил на улице 29-летнюю бывшую возлюбленную Татьяну Боркину. Он заставил ее сесть в машину и вывез в лес. В зеленом массиве подозреваемый бил свою жертву по голове, а потом трижды вонзил нож ей в грудь. Уходя, задержанный бросил фразу: «А теперь прощай».

Девушка лежала вся в крови, но все же нашла силы доползти до дороги. Там ее подобрали и отвезли в больницу. Боркина выжила.

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Около двух лет Климов угрожал, бил и преследовал бывшую возлюбленную. Девушка боялась одна выходить на улицу. Однако ей было страшно оставаться дома, так как подозреваемый мог вскрыть дверь или забраться в квартиру через балкон. Климов не хотел расставаться с любимой, ревновал. Он говорил, либо Боркина будет его девушкой, либо отправится на кладбище.