Сибиряка осудят за заказное убийство

В Новосибирске перед судом предстанет 37-летний местный житель, которого обвинили в убийстве дяди. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в июне 2004 года. Женщина пообещала своему сыну заплатить 30 тысяч рублей, если он убьет родственника. Мужчина вместе со знакомыми вывез дядю на берег Оби, напоил спиртным, после чего отвез в лес к заранее выкопанной яме. Сообщники убили пострадавшего при помощи биты и охотничьего ружья, а затем скинули тело в яму. Уголовное дело передано в Новосибирский областной суд.