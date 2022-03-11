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    11 марта 2022, 21:17

    Сибиряка осудили за убийство супруги

    Артур Блянихов

    В Новосибирской области перед судом престал местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

    Убийство произошло в марте прошлого года. Между обвиняемым и его супругой возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина едва не прирезал женщину. После этого он оказался в полицейском отделении. Вскоре его отпустили домой. По возвращении мужчина снова напал на жену и убил ее. Следующие 10 лет и шесть месяцев осужденный проведет в колонии строгого режима.