Сибиряка осудили за убийство супруги

В Новосибирской области перед судом престал местный житель, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил «Царьград».

Убийство произошло в марте прошлого года. Между обвиняемым и его супругой возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина едва не прирезал женщину. После этого он оказался в полицейском отделении. Вскоре его отпустили домой. По возвращении мужчина снова напал на жену и убил ее. Следующие 10 лет и шесть месяцев осужденный проведет в колонии строгого режима.