Сибиряка осудили за убийство 17-летнего вора во дворе своего дома

В Иркутской области осудили 58-летнего мужчину за убийство 17-летнего подростка, который намеревался вместе с товарищем обворовать его. Суд приговорил сибиряка к шести годам и одному месяцу колонии строгого режима. Адвокат осужденного раскрыл сайту kp.ru подробности дела.

Убийство произошло в феврале прошлого года. Пара молодых людей проникла на участок мужчины, чтобы украсть солярку, машинное масло и мелкую технику. Услышав шаги, хозяин взял самодельный пистолет и предупредил воров, что он вооружен. Затем он увидел силуэт и выстрелил. Одному из воров удалось убежать. Второму пуля попала в грудь, он скончался.

По словам адвоката стрелявшего, мужчину осудили за намеренное убийство несовершеннолетнего.

«Хотя мы считаем, налицо превышение необходимой самообороны. Двое неизвестных проникли на чужую территорию, причем с целью воровства. Напарник погибшего в этом сознался. <…> То, что произошло, несчастный случай. Мы настаивали на пересмотре статьи на превышение необходимой самообороны, но доводы не сочли убедительными», — уточнил юрист.