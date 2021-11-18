Сибиряка осудили за попытку выбросить супругу из окна

В Новосибирской области перед судом предстал местный житель, который едва не убил свою жену. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

В конце марта между мужчиной и его женой вспыхнула пьяная ссора. Во время конфликта он открыл окно и схватил супругу за волосы, намереваясь выбросить ее в окно. Сестра женщины, которая находилась на тот момент в квартире, оттолкнула мужчину и спасла родственницу. Суд приговорил сибиряка к четырем годам колонии строгого режима.