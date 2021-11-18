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    18 ноября 2021, 20:56

    Сибиряка осудили за попытку выбросить супругу из окна

    Мужчина пошел под суд за попытку убийства жены в Новосибирске

    Артур Блянихов

    В Новосибирской области перед судом предстал местный житель, который едва не убил свою жену. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

    В конце марта между мужчиной и его женой вспыхнула пьяная ссора. Во время конфликта он открыл окно и схватил супругу за волосы, намереваясь выбросить ее в окно. Сестра женщины, которая находилась на тот момент в квартире, оттолкнула мужчину и спасла родственницу. Суд приговорил сибиряка к четырем годам колонии строгого режима.