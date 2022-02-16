Сибирячка вышла замуж за учителя, который оказался потомком итальянских графов

Жительница Новосибирска, изучавшая английский и мечтавшая уехать из родного города, неожиданно встретила итальянца Родольфо Антонелли. Их знакомство произошло в одном из ночных клубов, при этом сибирячка даже и не знала, что ее новый возлюбленный окажется потомком итальянских графов. Об этом написал сайт kp.ru.

«Мы познакомились в ночном клубе Black Milk шесть лет назад. Я видела — парень смеется и шутит от души, с улыбкой. Он был с какой-то девушкой, однако мы всю ночь проболтали на английском. Телефонами не обменивались. А через три месяца в этом же клубе Родольфо подошел и спросил: „Ты у меня номер будешь просить?“ Это я должна просить?! Он был слишком избалован женским вниманием. Но в итоге мы начали общаться», — рассказала Екатерина.

Родольфо Антонелли решил приехать в Сибирь и учить детей итальянскому языку, так как в родной Италии не мог найти работы. Члены семьи Антонелли — потомки графов провинции Аббруцио, чей род ведет отсчет с 18-го века. Однако история не пощадила знатный род, и все, что осталось у Родольфо — это фамильный герб и право носить фамилию.

Екатерину такое положение вещей не расстраивает. По словам девушки, счастье далеко не в деньгах. У нее нет айфонов, шуб и путевок за границу, зато есть любимая семья и любимое дело.