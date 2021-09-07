Сибирячка вырастила самый большой в России помидор и получила в подарок машину

Наталья Щербинина из города Минусинск в Красноярском крае вырастила самый большой в России помидор. Гигантский томат весит 2,27 килограмма. Рекордный плод зарегистрировало международное агентство «Интеррекорд», сообщили на сайте городской администрации.

Садовод благодаря своему помидору ранее также успела одержать победу в местном конкурсе «Минусинский чемпион-2021». А теперь огромный томат принес Наталье Щербиной еще и всероссийское признание. В качестве приза женщине подарили автомобиль Lada Granta.

На Кубани местный житель вырастил огромную тыкву, которая весит 544 килограмма. Также дачникам сообщали, как правильно собирать тыкву и когда нужно начинать этим заниматься. Чтобы определить, спелая ли тыква, нужно посмотреть на плодоножку.

Дачникам ранее рассказали, как правильно удобрять капусту, чтобы кочаны не растрескались. Сохранить плоды в целости лучше всего поможет подкормка на основе сульфата калия и суперфосфата. Также россиянам дали советы, как правильно убирать на зиму морковь, свеклу, редьку, репу и другие корнеплоды.