Россиянка набила на голени знаменитый новосибирский каток в виде фаллоса

Жительнице Новосибирска настолько понравилась оригинальная форма катка, который уже несколько лет заливают около Оперного театра, что она решила запечатлеть его образ на своей голени. Картинку дополняет фраза «Боже, спасибо, я из Новосиба».

Девушка рассказала, что набила тату в память о большом городском резонансе.

«Форма нисколько не смущает. Мама посмеялась. Она довольно открытый человек, уже привыкла к моей внешности и ожидала подобного, — передает НГС слова сибирячки.

По словам владельца студии тату Кирилла Василюка, он с командой совсем недавно открыл свое дело. У себя на странице он выложил несколько эскизов, в том числе в виде этого катка, и спросил, кто хочет повеселиться. Уже через 10 минут ему ответила девушка. Тату набивали в течение 1,5 часа.

В этом году новосибирский каток вновь стал героем шуток и мемов. Каток так сильно напоминает форму фаллоса, что про него даже спел Иван Ургант в своем шоу. Тем не менее местные власти объясняют такое решение особенностью территории — по-другому залить не получается. Более того, руководитель городского департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова заявила, что еще в прошлом году опрос показал о позитивном отношении жителей к этой форме.