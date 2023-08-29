Общество 29 августа 2023, 21:45 Швыдкой провел встречу с жителями Москвы в общественном штабе Собянина Михаил Швыдкой встретился с жителями Москвы в общественном штабе Собянина Pxhere

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Жители столицы встретились с зампредседателя Общественной палаты Москвы, спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Встреча состоялась в общественном штабе Сергея Собянина. Об этом сообщило агентство новостей «Москва».

Столица в сфере культуры и социальной жизни движется в правильном направлении, отметил в ходе мероприятия Швыдкой.

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«Я думаю, таких городов в мире — раз-два и обчелся, а может быть, вообще нет, если говорить о комплексе проблем, которые Москва решила и довольно успешно», — сказал он.

Также Швыдкой высоко оценил работу Сергея Собянина на должности мэра столицы. Он отметил, что сегодня Москва представляет собой город, в котором комфортно жить.

Шведкой выразил уверенность, что в социальном плане у жителей столицы есть «хороший шанс на замечательное будущее», добавил RT.