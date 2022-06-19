Швыдкой призвал режиссеров России снимать кино для зрителей

Российским режиссерам нужно снимать зрительское кино. Таким мнением в интервью ТАСС поделился спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой отметил, что в последнее время все у большего количества мероприятий в области кино проявляется политический контекст. По его словам, к этому надо относиться спокойно.

Также спецпредставитель президента признался, что для него важен успех киноленты в прокате. По его словам, это не связано с предпочтением в сторону массового кино.

«Сегодня нам нужно делать кино для зрителей. А будет оно признано на фестивалях, не будет оно признано на фестивалях — это другой вопрос», — сказал Швыдкой.

Также он поделился мнением о том, стоит ли российским режиссерам выдвигать свои работы на премию «Оскар» в этом году. По его словам, не стоит навязываться в гости.