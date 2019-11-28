Швейцарский харассмент: посла в России обвинили в домогательствах

Пострадавшая утверждает, что дипломат долгое время настойчиво предлагал ей более близкие отношения, а позже и угрожал. Женщина написала заявления в СК по Москве и в Главное управление МВД по Москве.

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Наталья П. работала в посольстве Швейцарии с 2001 года. К 2018-му она получила должность переводчика и старшего ассистента Генерального консула. За всю профессиональную деятельность в ведомстве сотрудница ведомства поработала с пятью разными послами и генеральными консулами. В 2017 году ее руководителем стал новый посол Ив Россье.

По словам Натальи, начальник сразу же начал оказывать ей знаки внимания. Около года он флиртовал, а летом 2018 года, во время чемпионата мира, начал приставать к подчиненной ночью в номере гостиницы.

«Он ввалился ночью пьяный. Он постучался, я открыла, но когда вы работаете — понимаете, вы думаете, что что-то случилось.Человек завалился в непотребном состоянии, стал приставать, тащить в кровать. Счастливый случай — отпиналась», — рассказала Наталья.

Но тогда она не хотела афишировать этот случай: 17 лет в посольстве, хорошая работа, двое маленьких детей.

Тем не менее Россье и в дальнейшем приставал к сотруднице. В декабре в посольстве на приеме он прижал женщину к стене, пытался трогать и обнимать. Тогда же дипломат поставил женщину перед выбором: быть с ним или он не даст ей работать — ни здесь, ни где-либо еще.

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В марте Наталья уволилась, но Россье начал звонить в отдел кадров на ее новом месте работы и давать отрицательные рекомендации бывшей сотруднице. Кроме того, по словам Натальи, ее не рассчитали при увольнении.

Женщина подала иск в Басманный суд о невыплате зарплаты. Помимо этого она написала обращения в МИД Швейцарии с просьбой изучить законность действий Россье. Ведомство встало на сторону посла. Тогда пострадавшая обратилась в Минюст Швейцарии. Министерство начало служебную проверку в отношении МИДа и посла.

По словам Натальи, в итоге Россье уезжает из России, предположительно, весной.

В то же время представители посольства тоже написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы. Адвокат Рудяков рассказал, что Наталью подозревают в мошенничестве и в подделке документов.