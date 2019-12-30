Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу 21 декабря, после того как президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. Согласно документу, за продажу, аренду, содействие или предоставление судов на строительстве российских газопроводов будет запрещен въезд в США, а американское активы таких лиц заморозят.

После вступления в силу санкций швейцарская компания Allseas объявила о приостановке прокладки труб под водой. Представитель компании Йенс Мюллер объявил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

Министр энергетики России Александр Новак объявил, что «Северный поток — 2» будет достроен в любом случае и американские санкции не помешают его вводу в эксплуатацию.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтийское море. Он пройдет через территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро.