Швейный цех открыли в Минске для женщин, поборовших наркозависимость
В Минске открыли швейный цех, в котором работают только женщины. Туда берут тех, кто смог побороть наркозависимость. Сайт «Мир 24» рассказал, как новая профессия помогает устраивать новую жизнь.
У многих женщин, работающих в цеху есть судимости и неизлечимые болезни. Из-за этого не все хотят их брать к себе трудиться. Для некоторых цех — не заработок, а способ вернуть семью. Для других — помощь забыть о пагубной привычке.
Волонтеры, открывшие мастерскую в центре социального сопровождения, говорят, что девочки работают высококвалифицированные. Многие из них шить начали еще в школе.
В центре женщины не только работают, но и пытаются вернуться к нормальной жизни. Врачи и психологи проводят консультации, юристы помогают с документами.
Ежегодно в программе участвуют около 60 человек. Главное правило — желание вернуться к нормальной полноценной жизни.