Швейный цех открыли в Минске для женщин, поборовших наркозависимость

У многих женщин, работающих в цеху есть судимости и неизлечимые болезни. Из-за этого не все хотят их брать к себе трудиться. Для некоторых цех — не заработок, а способ вернуть семью. Для других — помощь забыть о пагубной привычке.

Волонтеры, открывшие мастерскую в центре социального сопровождения, говорят, что девочки работают высококвалифицированные. Многие из них шить начали еще в школе.

В центре женщины не только работают, но и пытаются вернуться к нормальной жизни. Врачи и психологи проводят консультации, юристы помогают с документами.

Ежегодно в программе участвуют около 60 человек. Главное правило — желание вернуться к нормальной полноценной жизни.