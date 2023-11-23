Общество 23 ноября 2023, 15:05 Швея Дятлова показала работу на медицинским рюкзаком для российских военнослужащих

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Швея Виктория Дятлова из Ставропольского края занялась созданием тактических медицинских рюкзаков для российских военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщили на сайте телеканала«Звезда».

По словам швеи, модель постоянно дорабатывается по просьбам бойцов. Так, военные попросили ее пришить к рюкзаку специальные крепления для фиксации ног пострадавших.

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Отмечается, что Дятлова также создает тактические носилки для раненых, она уже отправила медикам на передовую 56 таких экземпляров.