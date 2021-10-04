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    04 октября 2021, 09:49

    Шведский режиссер Клеркер снимет фильм про моряков из Мурманска, которые спасли ее почти 40 лет назад

    Наза Салех Захи

    Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер хочет найти моряков сухогруза, которые спасли ее с подругой в Мурманске в 1984 году. Клеркер снимет кино о спасателях.

    Шведский режиссер Клеркер снимет фильм про моряков из Мурманска, которые спасли ее почти 40 лет назад

    «Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Ведде», — сообщили РИА «Новости» в центре кинопроизводства Мурманской области.

    Шведка рассказала, что их лодку вынесло в открытое море и болтало около двух суток. Девушек с обморожением спасли моряки советского сухогруза «Дагестан», который принадлежал Мурманскому морскому пароходству.

    Клеркер через 37 лет собрала много материала для съемок фильма о событиях из прошлого. Съемочная группа приедет в Мурманск в ближайшее время. В планах режиссера — сделать интервью со спасателями. Известно, что в этом городе живет бывший капитан судна Вячеслав Кузьменков и несколько моряков, последних нужно еще будет найти.

    Также группа из Швеции ищет жителей Мурманска, которые работали на сухогрузе в 1984 году и могут вспомнить те событие.