Шведский режиссер Клеркер снимет фильм про моряков из Мурманска, которые спасли ее почти 40 лет назад

Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер хочет найти моряков сухогруза, которые спасли ее с подругой в Мурманске в 1984 году. Клеркер снимет кино о спасателях.

«Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер (Рундквист) снимает документальный фильм о трагических событиях, которые случились с ней в ноябре 1984 года. Тогда она, 19-летняя девушка, вместе с подружкой Шарлоттой Оберг решила покататься на лодке по заливу у шведского острова Ведде», — сообщили РИА «Новости» в центре кинопроизводства Мурманской области.

Шведка рассказала, что их лодку вынесло в открытое море и болтало около двух суток. Девушек с обморожением спасли моряки советского сухогруза «Дагестан», который принадлежал Мурманскому морскому пароходству.

Клеркер через 37 лет собрала много материала для съемок фильма о событиях из прошлого. Съемочная группа приедет в Мурманск в ближайшее время. В планах режиссера — сделать интервью со спасателями. Известно, что в этом городе живет бывший капитан судна Вячеслав Кузьменков и несколько моряков, последних нужно еще будет найти.

Также группа из Швеции ищет жителей Мурманска, которые работали на сухогрузе в 1984 году и могут вспомнить те событие.