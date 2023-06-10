Общество 10 июня 2023, 12:51 Шведский производитель Libresse и Libero уйдет из России во втором квартале 2023 года Компания Essity, выпускающая товары Libresse и Libero, объявила о продаже бизнеса в России Unsplash

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Шведская компания Essity — производитель товаров для здоровья и гигиены — уйдет из России. Сделку по продаже активов российскому покупателю завершат до конца второго квартала, ее одобрил кабмин, сообщил РБК.

Издание напомнило, что Essity решила покинуть российский рынок еще в апреле. В течение 2022 года компания списала российские активы примерно на 6,8 миллиарда рублей. В 2023-м ее чистая прибыль в России составила около 2% от общих продаж.

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В компании пояснили, что об общем влиянии на прибыль сообщат дополнительно после завершения продажи. По прогнозам, оно не должно оказать серьезного финансового воздействия.

Essity выпускает средства женской гигиены Libresse, детские подгузники Libero, продукцию TENA, туалетную бумагу, бумажные полотенца, салфетки, мыло и гели-антисептики.

На российском рынке компания работала с 1994 года. У нее есть три фабрики — в Светогорске (Ленинградская область), Советске и Веневе (Тульская область). Численность их сотрудников составляет порядка 1,3 тысячи человек.