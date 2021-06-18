Шведская полиция начала патрулировать петербургские улицы перед матчем Евро-2020

Перед матчем между шведами и словаками на помощь городским полицейским Санкт-Петербурга пришли коллеги из Швеции. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Главные задачи, которые решает совместное патрулирование: это информационное взаимодействие при обеспечении безопасности и работе с болельщиками», — рассказали в ведомстве.

Игра между сборными Швеции и Словакии в рамках группового этапа Евро-2020 пройдет 18 июня в Петербурге. По результатам первых игр словаки находятся на первом месте, шведы — на третьем.