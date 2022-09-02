Общество 02 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Шведская компания Electrolux решила полностью уйти из России Компания Electrolux заявила об уходе с российского рынка РИА «Новости»

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Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux объявил о своем решении уйти с российского рынка. Об этом сообщается на сайте компании.

Производитель уточнил, что продаст бизнес в стране местному менеджменту. Такое решение, по мнению руководства компании, обеспечит «ответственный и контролируемый выход» с рынка РФ.

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«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России», — сказано в сообщении.

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Electrolux уточнила, что убыток в размере примерно 350 миллиона крон (это около 35 миллионов долларов) будет зафиксирован в третьем квартале 2022 года.

При этом дочерняя компания производителя будет и дальше обслуживать технику Electrolux, которую приобрели россияне.

В 2021 году продажи Electrolux в России составили 4% общего объема в Европе и 1,6% в мире, уточнили «Известия».

Россия уже отошла от потрясений после ухода с рынка многих крупных компаний. Люди переключились на отечественные бренды одежды, но с обувью ситуация сложнее. С техникой и электроникой поможет параллельный импорт, но кроме поставок нужно наладить и работу гарантийных сервисов.

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