Схватка детей за конфеты на утреннике в Улан-Удэ попала на видео

Дети на новогодней елке в Русском драматическом театре в Улан-Удэ атаковали актера, который неосторожно предложил им угоститься бесплатными конфетами. Битва за сладости попала на видео.

На кадрах мужчина в белом костюме, который сидит на полу, предлагает обступившим его детям взять сладости из его мешка. Сначала все шло мирно, однако за несколько секунд раздача конфет превратилась массовую атаку с давкой. Некоторые дети попытались пробраться к мешку по спинам впереди стоящих. Мужчине пришлось немедленно уносить ноги.

После инцидента актер надел на голову белый колпак и ушел из кадра подальше от места инцидента.