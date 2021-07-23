«Шутку оценил»: угрожавший «размазать» Моргенштерна священник заявил о взломе страницы

Угрозу в адрес рэпера Моргенштерна «размазать по полу» опубликовали злоумышленники, взломавшие страницу настоятеля храма в Белгородской области Максима Пастухова. Как сообщило РИА «Новости» в епархии о священнике отзываются положительно и не верят, что он мог написать подобные вещи.

Все началось с того, что Моргенштерн заявил о желании выйти на ринг с российским бойцом смешанных единоборств Александром Шлеменко. Свое участие рэпер оценил в 20 миллионов долларов.

После этого в СМИ появился скриншот со страницы белгородского священника во «ВКонтакте, где он пообещал «размазать по полу» исполнителя и попросил помочь восстановить храм.

Сейчас эта запись удалена. Но есть публикация: «Страницу взломали! Шутку с Моргенштерном оценил! Несколько дней не заходил в ВК, спасибо друзьям, позвонили. Кому это нужно?!» — написал Пастухов.

По словам представителя Белгородской и Старооскольской епархии, за священником такого поведения никогда не замечали. Его оценили как аккуратного и дисциплинированного. Там не исключили, что Пастухова взломали из-за его любви к спорту.

«Он занимается силовыми видами спорта, открыл в селе спортзал для местных детей, занимается с ними спортом», — пояснил собеседник агентства. Также представитель епархии отметил, что никаких денег для восстановления храма не нужно. Здание находится в хорошем состоянии.