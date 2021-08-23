Шутки неуместны. Рабочие в Севастополе нанесли на дорогу надпись «Тиде» вместо «Дети»

В Севастополе рабочие нанесли на проезжую часть надпись «Тиде» вместо «Дети». В Дептрансе региона заявили, что шутки о незнании русского языка тут не уместны. Об этом сообщило издание «Подъем».

Местные власти списали ошибку на «человеческий фактор» и заявили, что ее уже исправляют. В Дептрансе объяснили, что рабочие наносили разметку, когда был уже поздний вечер. И случайно перепутали трафареты.

«Вчера вечером наносили, сегодня утром уже замазали», — сказала в ведомстве.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Издание „Подъем“»

Надпись с четырьмя ошибками в слове «дети» появилась на дороге рядом со школой № 40 на Северной стороне Севастополя.

Ранее в Севастополе зафиксировали рекордное снижение индекса борща.