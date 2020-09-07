«Ему приходится сидеть на 10 стульях». Политолог объяснил, почему Вучича задел пост Захаровой
Наталия Елисеева уверена, что это пост об Александаре Вучиче в Facebook не самый лучший поступок политика: «Такое поведение человека, занимающего такую должность, непозволительно».
Эксперт уверена, что шутка не только неуместная, но и некрасивая, так как была проявлена непозволительная дерзость по отношению к тем, кто считается слабее. Ведь президент Сербии сейчас находится в не самой простой ситуации: «Ему приходится сидеть не то чтобы на двух стульях, ему приходится сидеть на 10-ти стульях».
По мнению политолога, Мария Захарова, как представитель интересов России, допустила серьезную ошибку.
В данном контексте подобные шутки говорят о некомпетентности человекаНаталия Елисееваполитолог.
Мария Захарова поделилась в Сети постом, в котором опубликовала фото со встречи Вучича с Трампом. Политик сообщила, что Вучичу надо было сесть не как на допросе, а как главная героиня фильма «Основной инстинкт». Позже Александар Вучич отреагировал на пост Захаровой.