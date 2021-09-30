Шутка Урганта довела 73-летнюю главу комиссии по делам молодежи Екатеринбурга до слез

В Гордуме Екатеринбурга выбрали куратора молодежной политики. Профильный комитет возглавила 73-летняя Любовь Боркова. Ее назначение стало поводом для шуток, которые пожилого депутата обидели.

Решение екатеринбургских парламентариев высмеял в новом выпуске «Вечернего Урганта» телеведущий Иван Ургант.

«Предлагаю Любовь Боркову называть так, как будут ее называть те, чьими проблемами и вопросами она будет заниматься: Любовь Павловна или еще проще — баба Люба», — сказал он.

Ургант привел высказывание Борковой об интернете и соцсетях, саркастично заметив, что подобными словами она «делает себя еще ближе к молодежи». Ведущий в шутку перечислил и проблемы, которые предстоит решать депутату, например, «влияние погоды на суставы подростков».

Сама Боркова призналась Ura.ru, что шутка Ивана Урганта насчет возраста обидела ее до слез. Высказывания знаменитого ведущего она сочла недопустимыми.

«Знаю стиль его передачи, но все равно нельзя так жестоко, тем более по фигуре взрослой женщины. Когда-нибудь и Урганту будет столько лет. Это ужас, очень обидно, так жестоко относиться к старшему поколению нельзя», — подчеркнула депутат и расплакалась.

Об упоминании своего имени председатель комиссии узнала от знакомых. Пересматривать выпуск «Вечернего Урганта» она не собирается. О новой работе Боркова отзывается с восторгом и не собирается скрывать свой возраст.

Инициатором назначения Любови Борковой, уточнило РИА «Новости», выступил председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин. У депутата 50-летний опыт работы в сфере образования. Ее кандидатуру единогласно одобрили все парламентарии.