Общество 13 февраля 2024, 18:01 Шутка о мужчинах с женскими сумками заставила понервничать СМИ и депутатов Депутат Матвеев назвал шуткой публикацию с критикой мужчин с женскими сумками Михаил Матвеев коммент / Telegram

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Видео о женских сумках, с которыми якобы привыкли ходить мужчины, подняло шум в Сети. Опубликовавший кадры депутат Госдумы Михаил Матвеев в Telegram-канале объяснил свой пост шуткой.

«Если кто-то из коллег, братьев принял на свой счет мою шутку про женские сумки, это не про вас, а про других шайтанов, которые в нашу страну несут чуждую нам моду и сумки. А также двубортные костюмы и джинсы», — подчеркнул он.

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Пост Матвеев сопроводил смайликом и обратился к тем, «у кого плохо с чувством юмора».

«Данное видео носит шуточный характер, это стеб», — добавил парламентарий.

Поводом для обсуждения стал его ролик о странной моде, которая, по словам депутата, заставила «мужиков ходить с женскими сумками». В нем Матвеев предлагал «навести порядок» в Госдуме. Посвященную этой теме публикацию он подписал одним словом — «скрепное».

Парламентарий признался, что после размещения поста получил много звонков от коллег и журналистов. Все они хотели получить комментарии по поводу видео.