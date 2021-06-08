«Шутить стал меньше». Стали известны подробности о жизни Михаила Ефремова за решеткой

Актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП, в колонии живется непросто. Он не жалуется и бодрится, но шутить стал меньше. Об этом изданию «СтарХит» рассказала его старшая сестра Анастасия.

«Измениться могут взгляды, но не суть человеческая, тем более в таком возрасте. Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает. Какого-то жаргона за ним не замечала — да и там же не зона, а просто какое-то мужское общежитие для первоходов. Все его там любят, уважают», — сообщила собеседница.

По словам Анастасии Ефремовой, ее брату за решеткой непросто, хотя он ни на что не жалуется и ведет себя бодро. Женщина отметила, что актер не выдержит семи лет заключения.

В разговорах с близкими он постоянно поднимает тему «Современника», так как его очень интересует происходящее в театре. Ефремов, отметила его сестра, устает от однообразной работы, поэтому по вечерам у него не всегда хватает сил, чтобы ответить на письма поклонников. На связи с актером постоянно находятся Иван Охлобыстин, Гарик Сукачев, Никита Высоцкий, Василий Мищенко и Сергей Гармаш.

В начале июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов на своем внедорожнике Jeep выскочил на встречку на Садовом кольце и на скорости врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель грузовика погиб от полученных травм. Актера отправили в колонию на 7,5 года.