После скандального видео, где учитель ОБЖ целует ученицу, в петербургской гимназии № 42 везде установили камеры. В школе и раньше поговаривали, что педагог любит молоденьких. Об этом «360» рассказала одна из школьниц.

«Что к девочкам пристает, не замечала. Были вроде какие-то шутки, что он любит молоденьких, я точно не помню. Говорят, в школе сейчас повсюду камеры. Как мне сказали, учитель уволился», — рассказала она.

Сама она не замечала, чтобы учитель проявлял интерес к школьницам, но эта история подняла всю школу на уши.

Другая ученица рассказала «360», что конкретно о девочке, к которой приставали, она ничего не знает. Ее имя никто не разглашает. Но и о самом учителе она тоже не может сказать ничего плохого.

Он как-то вел у ее класса уроки, всегда был «мил и добр» с детьми. О его увлечениях собеседница никогда не слышала. Но одна странная история все-таки была.

«Он вызывал некоторое количество детей к себе и показывал какие-либо практические занятия. Подруга рассказывала, что он мог невзначай провести по груди в действии. Хотя это очень смутная история», — вспомнила девочка.

В Сети появилось видео, где учитель ОБЖ обнимает и притягивает к себе несовершеннолетнюю, пытаясь ее поцеловать. Девочка пыталась увернуться. Оказалось, что еще до огласки в СМИ она пыталась донести до классного руководителя, директора и матери, что педагог проявляет к ней повышенный интерес.

Ей не сразу поверили. Лишь психолог подтвердил, что 14-летняя девочка не врет. А после появилось и видео. Сейчас ситуацией заинтересовался Следственный комитет по городу. Сотрудники выяснят все обстоятельства произошедшего. Также в школе организована проверка.