Общество 08 марта 2024, 17:39 Шура задержал начало концерта в Новосибирске «НГС»: певец Шура 8 марта задержал на час начало концерта в новосибирском баре РИА «Новости»

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Поклонникам певца Шуры в Новосибирске 8 марта пришлось ждать выступления кумира больше часа. Артист задержал свой концерт в местном баре «Руки вверх», сообщило издание «НГС».

«Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался», — отметили авторы статьи.

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Журналисты добавили, что зал был полон гостей. Пришли в основном взрослые поклонники исполнителя. Публика наслаждалась старыми хитами артиста, включая треки «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро». Шура также исполнил несколько композиций других певцов.

На днях певица Кристина Орбакайте заставила посетителей своего концерта томиться в ожидании 40 минут. Кроме того, выступление артистки в московском баре омрачила вышедшая из строя техника.