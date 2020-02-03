Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы разработали поправки в Жилищный кодекс и КоАП. Они касаются шумных соседей. Парламентарии предложили штрафовать собственников квартир.

Речь идет о наказании за излишний шум в многоквартирных домах в ночное время суток (с 23:00 до 07:00). Законопроект разработала член «Единой России», член комитета по труду и соцполитике Думы Ольга Павлова вместе с группой депутатов. Об этом газете «Известия» рассказала сама Павлова.

Парламентарии считают, что неспокойных жильцов надо штрафовать на сумму от пяти до 50 тысяч рублей, а юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. По идее авторов раскошелиться должны будут люди, которые систематически (более двух раз в месяц) нарушают тишину.

Собственники квартиры также будут нести ответственность за арендаторов. Поправки коснутся и владельцев кафе и других заведений. Если они не будут соблюдать правила, то их могут закрыть на 90 дней.

При этом «обычная жизнедеятельность человека» не будет считаться нарушением тишины. Например, звук шагов при ходьбе, крик ребенка — за это жильцов не заставят платить.

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