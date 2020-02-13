Шумных соседей хотят наказывать рублем. Но это вряд ли будет работать из-за нашего безразличия
Юрист уточнил, что работу хотят унифицировать по все стране. Сейчас для каждого региона, в том числе и для Москвы, существует своя норма. Однако на ее нарушения полиция практически не реагирует.
«Не считают у нас это общественной опасностью. Наверное, [шум] этим и не является. Приезжают на место сотрудники полиции, в худшем случае — приходит участковый. И даже не протоколирует ничего», — рассказал Некрасов.
Он добавил, что установленные на региональном уровне вполне можно было бы применить, но делается это крайне редко. Полицейские приезжают на место, пресекают — если еще есть, что пресекать — шум и все.
«Людей они не опрашивают, свидетельские показания не собирают. <…> Люди и не настаивают. Заявил кто-то [на шум], прекратилось, что его беспокоит и тревожит, и сам дальше человек не идет в отделение, не заставляет подготовить протокол. Люди сами не доводят дело до конца. И соседи продолжают себя вести невежливо и нетактично», — заметил адвокат.
Он добавил, что по таким вызовам обычно приезжают сотрудники патрульно-постовой службы. Все по привычке звонят в полицию.
«Они такое мелкое звено быстрого реагирования, совершенно простая незамысловатая физическая сила», — охарактеризовал Некрасов полицейских. При жалобах на шум при ремонте правоохранители и вовсе могут не приехать.
Подготовленные Советом Федерации поправки юрист назвал не самой плохой нормой, но напомнил, что речь идет только о законопроекте. Его содержание, в том числе и размер штрафов, будут не раз корректировать.