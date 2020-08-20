Шумных мотоциклистов в России предложили строже наказывать

В Госдуме работают над законопроектом, который ужесточит штрафы для мотоциклистов. Наказание за шум для них хотят сделать более серьезным. Изменения внесут в КоАП из-за неэффективности нынешних мер.

Автором инициативы выступил зампред комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов, сообщило РИА «Новости».

Поправки готовят для статьи 8.23 Кодекса об административных правонарушениях. Сейчас в ней прописаны штрафные санкции для владельцев транспортных средств с превышающим нормативы уровнем шума. За подобное нарушение либо выносят предупреждение, либо выписывают штраф в 500 рублей.

«Нынешние меры сдерживания являются неэффективными», — заявил Старшинов.

Существующую норму шумности, техрегламент, ГОСТы многие, по его словам, игнорируют. Закон таким образом не соблюдается. Из-за шумных мотоциклистов другие люди испытывают настоящий дискомфорт. В некоторых районах вопрос стоит особенно остро, а от жителей приходит много жалоб.

«Один мотоциклист ранним утром по улице проехал, а проснулась тысяча жильцов. Разве это нормально?» — задался вопросом Старшинов.

Владельцы, например, Harley-Davidson попросту «не чувствуют» выписанные штрафы и продолжают тешить свое самолюбие шумной ездой.

«Ощутимо, когда ему инспектор выписал штраф, условно говоря, не 500 рублей, а пять тысяч. <…> Штраф должен быть адекватен той цели, которую он преследует», — подчеркнул депутат.

Пока что суммы наказаний условные — идет их обсуждение с экспертами. Авторы не собираются «закручивать гайки» мотоциклистам и не преследуют своей целью просто «пополнить казну» за счет собранных штрафов.

«Это, если угодно, профилактическая мера, которая будет стимулировать водителей, чтобы они этих правил не нарушали — это самое главное», — пояснил Михаил Старшинов.

При работе над инициативой возьмут в расчет и обращения граждан, и правоприменительную практику в России, и международный опыт.