Шумных лихачей предложили лишать автомобилей

Многомиллионными штрафами и конфискацией автомобиля нужно наказывать дорожных лихачей, превышающих предельный уровень допустимого шума. Такое предложение высказал РИА «Новости» депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, данная проблема особенно актуальна в летнее время года.

«В летнее время жители многоквартирных домов, расположенных вблизи дорог, проезжих частей, становятся жертвами агрессивного рева, излишнего шума, исходящего от дорогих „прокачанных“ автомобилей и мотоциклов. Модифицированные выхлопные трубы транспорта, неугомонное желание „дать газу“ вызывает социальный дискомфорт жителей не только центров городов, но и тихих спальных районов», — отметил парламентарий.

В качестве профилактики подобных нарушений депутат предложил временное задержание автомобиля по решению сотрудника ГИБДД, когда после очередной шумной пробуксовки машина должна отправляться на ближайшую специализированную штрафную стоянку. В дальнейшем такой автомобиль следует отправлять на экспертизу на все нормативы.

«Альтернативой может послужить крупный денежный штраф в размере до миллиона рублей с временным изъятием транспортного средства до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем», — предложил Хамзаев.

По словам депутата, он намерен обратиться в МВД и правительство для поддержки своей инициативы и пресечения «подобного хамства на дорогах.

Ранее депутат Хамзаев предложил предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска тем россиянам, которые выбирают отдых на территории страны. По мнению парламентария, это окажет поддержку внутреннему туризму в России.

Также депутат предложил запретить в России коммерческие вывески на иностранных языках. По его мнению, такие вывески не всегда информативны для россиян и нивелируют статус государственного языка.