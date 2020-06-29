Шумел и сильно выпивал. На хозяина взорвавшейся в Москве квартиры жаловались соседи

Соседи рассказали, что мужчина, в квартире которого взорвался газ, сильно выпивал и на него даже жаловались участковому. Раньше он работал в полиции.

«Я с ним лично не была знакома, но говорят, что он был бывшим сотрудником полиции и сильно выпивал. Неоднократно обращались к нашему участковому, но, к сожалению, не успели предпринять меры», — рассказала «360» соседка.

По ее словам, жители жаловались на чрезмерное употребление алкоголя, шум и громкую музыку.

Сейчас бывшего полицейского по имени Максим госпитализировали.

Как узнал «МК», Максим жил один. Жена ушла от него вместе с ребенком в октябре прошлого года из-за пьянства и нежелания работать. Он жил на пенсию после того, как ушел со службы.

Издание также узнало, что в квартире мужчины было не только газовая плита, но и газовая колонка. Поэтому взрыв мог произойти из-за неаккуратного обращения с газом.

Взрыв в квартире на северо-востоке Москвы произошел днем 29 июня. Загорелись четыре квартиры, в доме выбило стекла, повреждены межкомнатные перекрытия. Жителей пострадавших квартир временно переселили в гостиницу.