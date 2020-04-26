Шум, лающий пес и сигнализация. Минюст предложил дополнить КоАП, но штрафы не повышать

Ведомство заявило об «окончательном решении» оставить в новом КоАП штрафы в действующей редакции.

Однако, Минюст предлагает внести ряд дополнений. Например, наказывать не только тех, кто шумит с 23 до семи утра, но и тех, кто не усмиряет гавкающую собаку и не чинит сигнализацию автомобиля. Также в ведомстве предложили закрепить в проекте нового закона — Процессуального кодекса об административных правонарушениях — презумпцию невиновности гражданина.

«По результатам публичного обсуждения принято решение об установлении правила об обязательности замены административного штрафа на предупреждение лицу за впервые совершенное им административное правонарушение, не считающееся грубым», — сказано в сообщении на сайте Минюста.

Там также говорится, что 20 апреля в ходе видеоконференции с представителями Госдумы, Совета Федерации, федеральных и других ведомств было предложено сохранить размеры административных штрафов «в основном в пределах, установленных действующим Кодексом».

Участники решили, что это поможет избежать роста административной нагрузки на граждан и бизнес.

Проекты нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса об административных правонарушениях Минюст планирует внести в правительство в мае 2020 года.

Ранее стало известно, что арбитражные суды начали принимать решения, в которых действия властей из-за пандемии коронавируса признаются форс-мажором. Одновременно судам разъяснили, как им работать в условиях карантина.