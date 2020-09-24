Шуховскую башню на Оке открыли после реконструкции

Ее реставрация проводилась силами Россетей. В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава города Дзержинска Иван Носков и правнук создателя Шуховской башни Владимир Шухов.

Губернатор поблагодарил «Россети» за проделанную работу.

«Я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Никитин.

Башню реконструировали в несколько этапов: сначала воссоздали утраченные фрагменты основания, затем укрепили береговую линию Оки и построили прогулочную набережную. На финальном этапе прошла антикоррозийная обработка металлических конструкций. Смонтировали также динамическую подсветку башни — она включает в себя около 23 тысяч светодиодов.