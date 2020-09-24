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    24 сентября 2020, 13:24

    Шуховскую башню на Оке открыли после реконструкции

    Анастасия Кременчугская

    Шуховскую башню на Оке, объект культурного наследия федерального значения, открыли 23 сентября после реконструкции. Об этом сообщил «ФедералПресс».

    Ее реставрация проводилась силами Россетей. В церемонии открытия принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава города Дзержинска Иван Носков и правнук создателя Шуховской башни Владимир Шухов.

    Губернатор поблагодарил «Россети» за проделанную работу.

    «Я уверен, что после реконструкции это место привлечет еще больше внимания, в том числе мировой общественности. Это уникальный памятник русского архитектурного авангарда, рекомендованный на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявил Никитин.

    Башню реконструировали в несколько этапов: сначала воссоздали утраченные фрагменты основания, затем укрепили береговую линию Оки и построили прогулочную набережную. На финальном этапе прошла антикоррозийная обработка металлических конструкций. Смонтировали также динамическую подсветку башни — она включает в себя около 23 тысяч светодиодов.

    Новости SMI.FM