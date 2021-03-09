Шугалей обратился в МИД с просьбой отменить ливийские санкции

На днях Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отправил официальное письмо на имя заместителя министра иностранных дел РФ Богданова Михаила Леонидовича. В нем сотрудники организации во главе с Максимом Шугалеем выступили с просьбой внести от имени России на рассмотрение Совета Безопасности ООН пакет документов об отмене резолюции № 1970 Совбеза ООН, которая предусматривает санкции против режима Каддафи и его приближенных в связи с жестоким подавлением действий ливийской оппозиции. Такая позиция у Фонда сложилась по ряду причин.

С момента начала военного конфликта в Ливии прошло десять лет и очевидно, что решения, принятые в тот период, уже не отвечают сегодняшним запросам. Это подтверждают результаты последних социологических исследований, которые ФЗНЦ представил на недавнем заседании Африканского клуба. Кстати, все его участники единогласно поддержали инициативу об отмене санкций.

Мировое сообщество больше не может игнорировать тот факт, что современные ливийцы не желают иностранного вмешательства в дела своей страны. Более того, подавляющее большинство с ностальгией вспоминает время расцвета страны, которое связывают с именем Муаммара Каддафи. Возможно, поэтому данные исследований четко отражают политические предпочтения народа, который свои голоса на предстоящих президентских выборах в декабре 2021 года отдает его сыну — Сейфу Каддафи. Однако он до сих пор находится под санкциями, а значит, ливийский народ лишается шанса получить честные выборы, в которых равные права предоставляются всем кандидатам.

Но есть еще одна причина, делающая резолюцию не просто политическим рудиментом, но антигуманным документом. Из 16 человек, в отношении которых 10 лет назад были введены санкции, на сегодня 6 человек уже умерли, как минимум трое находятся в тюрьме в Триполи без предъявления обвинения. Половина от общего числа — лица старше 60 лет. «Разве не будет правильным поступком пересмотреть решение 10-летней давности», — отметил Максим Шугалей.

Глава ФЗНЦ выразил надежду, что письмо в МИДе получат и изучат. «Мы столкнулись с тем, что направить письма от российской организации оказалось весьма проблематично. На единственный указанный на сайте электронный адрес можно отправить исключительно служебную корреспонденцию, электронная приемная принимает только сообщения от частных лиц. Думаем, что вопросы, которые мы поднимаем в письме, важны не только для тех лиц, которые более 10 лет находятся под санкциями, но и для укрепления роли России в мировом сообществе», — заключил Максим Шугалей.