Шугалей дал обещание работать на благо Коми

Социолог Максим Шугалей, вернувшийся из ливийского плена в Россию, пообещал работать на благо Коми и рассказал о ближайших планах.

Шугалей в ближайшие несколько месяцев будет проходить лечение, но, по его словам, это не помешает ему помогать в решении проблем республики, которая стала ему родной. Он намерен передать мандат депутата Госсовета Коми главе ОНФ республики Елене Ивановой, которая хорошо знает людей и регион.

«Но хочу подчеркнуть: я не ухожу из Коми, буду вместе с ней работать в общественной приемной и помогать решать проблемы уже ставшей родной республики», — заявил социолог.

Первая пресс-конференция с Шугалеем состоится 16 декабря 16:00. Направить вопросы можно представителю социолога — главе ФЗНЦ Александру Малькевичу в Telegram (@Mccevich).