Шуфутинский высказался о закрытии дела об убийстве Круга

Дело об убийстве Михаила Круга закрыто спустя 17 лет. Виновника наказали без суда Подробнее

«Имя убийцы Михаила Круга так долго не называлось, потому что никто не хотел обвинять человека, не имея неоспоримых доказательств того, что он совершил это страшное преступление», — цитирует Шуфутинского ИА Nation News.

По словам артиста, у следствия свои законы и правила, и он не может, как человек юридически мало образованный, комментировать ход расследования. Певец выразил уверенность, что поклонники Круга до сих пор скорбят об утрате шансонье, которого любили абсолютно все.