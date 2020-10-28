Штрафы за жестокое обращение с животными предложили ввести в России

Штрафы за жестокое обращение с животными захотели ввести в России. Причем наказывать хотят также зоопарки и цирки. С инициативой выступило Министерство юстиции.

Согласно законопроекту, за жестокое обращение с животными штрафовать будут на сумму до 200 тысяч рублей. Кроме того, предлагается усилить ответственность за несоблюдение общих требований содержания животных и использования их в культурно-зрелищных целях.

Если животное содержат ненадлежащим образом, то штраф составит от трех до пяти тысяч рублей для частных лиц. Должностным лицам придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей, а юридическим — от 15 до 30 тысяч. За жестокое обращение без состава уголовного преступления частных лиц ждет штраф на сумму от пяти до 15 тысяч рублей, а юридических — до 50-100 тысяч.

Штраф до 100 тысяч рублей предусмотрен за использование животных в культурно-зрелищных целях. Если у человека содержится кто-то из Красной книги, то заплатить придется уже до 150 тысяч рублей. Незаконное содержание животных в зоопарках, цирках и дельфинариях без лицензии будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей. Кроме того, отдельные штрафы установят за ненадлежащее содержание животных в специальных приютах.

В июне президент Владимир Путин провел онлайн-встречу с экологами и зоозащитниками. По итогам обсуждения вопросов глава государства поручил разработать новые нормы по защите животных.