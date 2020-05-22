Штрафы за выход на балкон в Москве проверят
«Штрафы были выписаны за то, что они покидали жилое помещение, несколько таких случаев зафиксировано. В Главконтроле на рассмотрении находятся жалобы супругов, сейчас разбираемся с представленными доводами, изложенными в обращениях. Если будет подтверждено, что штрафы необоснованные, то они будут отменены», — сказал РИА «Новости» начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков и добавил, что если выходы на улицу подтвердятся, штрафы оставят в силе.
Александр Валигурский и Светлана Бальчевская рассказали «Московскому комсомольцу», что им пришли штрафы за нарушение карантина на 40 тысяч рублей. По их словам, они оба должны сидеть дома, потому что мужчине поставили COVID-19 по результатам томографии, а его супруга оказалась под ограничениями как контактная.
Пара уверяет, что честно исполняла условия карантина, но, несмотря на это, им пришло множество штрафов. Они считают, что ошибка произошла из-за географического положения их дома — он находится на границе Москвы и Подмосковья, в поселке Рублево. Валигурский и Бальчевская думают, что штрафы приходили каждый раз, когда они выходили на балкон в сторону Подмосковья, так что система определяла их в другом регионе.
В качестве подтверждения москвичи показали журналистам фотографии с балкона, которые они сделали именно в даты «нарушений». На снимках чаще всего были закаты.