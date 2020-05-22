Штрафы за выход на балкон в Москве проверят

В Москве начали проверку после того, как молодожены пожаловались, что их оштрафовали за выход на балкон. Жители столицы уверяют, что штрафы им приходили каждый раз, когда они любовались закатами.

«Штрафы были выписаны за то, что они покидали жилое помещение, несколько таких случаев зафиксировано. В Главконтроле на рассмотрении находятся жалобы супругов, сейчас разбираемся с представленными доводами, изложенными в обращениях. Если будет подтверждено, что штрафы необоснованные, то они будут отменены», — сказал РИА «Новости» начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков и добавил, что если выходы на улицу подтвердятся, штрафы оставят в силе.

Александр Валигурский и Светлана Бальчевская рассказали «Московскому комсомольцу», что им пришли штрафы за нарушение карантина на 40 тысяч рублей. По их словам, они оба должны сидеть дома, потому что мужчине поставили COVID-19 по результатам томографии, а его супруга оказалась под ограничениями как контактная.

Пара уверяет, что честно исполняла условия карантина, но, несмотря на это, им пришло множество штрафов. Они считают, что ошибка произошла из-за географического положения их дома — он находится на границе Москвы и Подмосковья, в поселке Рублево. Валигурский и Бальчевская думают, что штрафы приходили каждый раз, когда они выходили на балкон в сторону Подмосковья, так что система определяла их в другом регионе.

В качестве подтверждения москвичи показали журналистам фотографии с балкона, которые они сделали именно в даты «нарушений». На снимках чаще всего были закаты.