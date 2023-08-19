Общество 19 августа 2023, 13:23 Штрафы за видеоигры со сценами насилия предложили ввести в России Глава СПЧ Фадеев призвал запретить в РФ видеоигры с кадрами насилия и жестокости РИА «Новости»

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Видеоигры с кадрами насилия и жестокости необходимо запрещать. За их использование нужно вводить штрафы. Об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев, выступая на круглом столе «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности» в рамках форума «Армия-2023». Его процитировала «Российская газета».

«Независимо от свободы слова и всего прочего, это надо запрещать, просто запрещать, и все. Закрывать. Штрафовать», — подчеркнул Фадеев.

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По его словам, игры с элементами насилия не имеют никакого отношения к правам человека, а лишь унижают людей. По этому вопросу можно подвести серьезные правовые основания.

Также глава СПЧ заявил о необходимости выработать программу в сегменте компьютерных игр, чтобы они были нужного качества и содержания, уточнил ТАСС.

«Это огромный сегмент влияния на умы <…>, надо найти людей, которые знают, как делать надлежащего качества и содержания игры», — указал Фадеев.

Президент России Владимир Путин поручил вывести на международный рынок отечественные видеоигры и программное обеспечение. Правительству, Российскому экспортному центру и Агентству стратегических инициатив предстоит до 30 сентября продумать пути продвижения на иностранные рынки российских разработок.